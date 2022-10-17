Из-за многодневного ожидания на выезд из оккупированного Мелитополя, у пожилой женщины случился сердечный приступ.

Житель временно оккупированного Мелитополя на блокпосту в Васильевке умолял на коленях российских оккупантов пропустить его, чтобы доставить больную мать в больницу.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Как рассказали очевидцы, мужчина из Мелитополя вез пожилую мать в Запорожье. После шести дней ожидания на блокпосту у женщины случился сердечный приступ.

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"Ее сын не выдержал. После всех неудачных попыток договориться с "главным" просто встал на колени и начал умолять, чтобы пропустили мать в больницу. Что вы думаете, эти твари отказали ему. "Еще раз такое шоу устроишь, поедешь со своей старухой обратно в Мелитополь", - ответили ему.

"Первый раз в я видела, чтобы мужчина так унижался. Но что делать, если другого выхода нет..",- рассказала об увиденном одна из женщин, которая находилась на КПП.

Ситуация на блокпосту в Васильевке

Уже третью неделю на КПП "Васильевка" жители Мелитополя и других оккупированных территорий не могут выехать в Запорожье. Люди неделями ждут в машинах и каждую ночь наблюдают, как с оккупированных территорий в сторону Запорожья летят вражеские ракеты.Некоторые жители не выдерживают долгих ожиданий и у них случаются проблемы со здоровьем.

10 октября мэр Мелитополя сообщил, что уже 13 дней на вражеском блокпосте в Васильевке россияне держат в заложниках украинцев. Не пропускают и женщин с детьми, и стариков. С 29 сентября в очереди на выезд ожидали более 4 тыс. человек.

Блокирование выезда с оккупированных территорий Украины

В конце сентября оккупанты ограничили пропуск граждан на подконтрольную Украине территорию через населенный пункт Васильевка на Запорожье.

Сначала на вражеском блокпосте прекратили пропускать мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Это связывали с намерениями врага проводить так называемую "мобилизацию".

С 1 октября оккупанты ввели обязательные пропуска для въезда и выезда с оккупированной территории.

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