Отмечается, что "новая система" захватчиков начнет действовать с октября.

Российские оккупанты на захваченной части Запорожской области вводят обязательные пропуска. Новая "система" захватчиков начнет действовать с начала октября.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"01.10.2022 года все перемещения через КПП Васильевка проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению", - говорится в сообщении коллаборанта.

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При этом он заявил, что заявление для оформления пропуска на выезд подается лично и заявление для оформления пропуска на въезд подает принимающая сторона.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты и коллабораны перенесли дату проведения псевдореферендума на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей с 11 сентября по 4 ноября.

При этом в Министерстве внутренних дел сообщили, что в одном из сел в полицейские установили более 20 возможных пособников российских оккупантов или корректировщиков огня. По итогам отработки полицейские проверили около 790 человек и 22 авто.

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