За 2.5 недели оккупанты пропустили на подконтрольную Украине территорию лишь 200 авто.

Тысячи украинцев, стремящихся попасть на подконтрольную территорию, продолжают находиться на блокпосту оккупантов в Васильевке (Запорожская область). Их удерживают там более двух недель.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"За 2,5 недели оккупанты пропустили на подконтрольную Украине территорию всего 200 авто. Из тысяч желающих оставить аннексированные части Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Люди в отчаянии, днями и ночами в машинах, на холоде, без нормальной еды, с детьми, старенькими родителями просто устали ждать и разворачиваются в сторону оккупированного дома. В надежде, что скоро все же удастся оставить ненавистный "русский мир", – отметил городской голова.

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Блокирование выезда с оккупированных территорий Украины: что стоит знать

Как сообщалось ранее, в конце сентября оккупанты ограничили пропуск граждан на подконтрольную территорию Украины через населенный пункт Васильевка на Запорожье.

Сначала на вражеском блокпосту прекратили пропускать мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Это связывали с намерениями врага проводить так называемую "мобилизацию".

С 1 октября оккупанты ввели обязательные пропуска для въезда и выезда с оккупированной территории.

23-27 сентября в четырех областях Украины – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской – враг провел псевдореферендумы о присоединении этих территории к России. В начале октября российский диктатор Владимир Путин заявил о попытке аннексии территорий и назначил там "руководителей".

10 октября мэр Мелитополя сообщил, что уже 13 дней на вражеском блокпосте в Васильевке рашисты держат в заложниках украинцев. Не пропускают и женщин с детьми, и пожилых людей. С 29 сентября в очереди на выезд ожидали более 4 тысяч человек.

13 октября стало известно, появился новый путь для эвакуации жителей захваченных россиянами территорий. Украинци начали выезжать, направляясь через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск в РФ, а затем в Грузию или Европейский Союз.

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