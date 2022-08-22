Россияне обещают создать онлайн-регистрацию для выезда, но даже не скрывают, что будут проверять украинцев.

В Васильевке Запорожской области российские оккупанты откроют фильтрационный пост. На нем будут проверять граждан, которые хотят эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Теперь выехать будет труднее.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

По его словам, через Васильевку едут украинцы с оккупированных территорий, в том числе жители Энергодара. Сейчас на этом блокпосте большие очереди на эвакуацию.

"Уже весь мир знает, насколько тяжелой, долговременной и непредсказуемой является эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки-Васильевка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки", - добавил Орлов.

Мэр отметил, что оккупанты обещают создать онлайн-регистрацию для выезда, но не скрывают, что будут проверять украинцев.

Выезд через Васильевку

Через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.

С 1 августа оккупанты ужесточили правила выезда через Васильевку. Теперь нужен спецпропуск, который можно получить в комендатуре захватчиков.

9 августа новорожденный ребенок попал в больницу с тепловым ударом, поскольку автомобиль с его родителями российские оккупанты двое суток держали на блокпосте в Васильевке. Всего в очереди погибло более 10 человек.

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