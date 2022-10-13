На сегодня оккупанты не дают людям возможности выезжать через Васильевку, с 29 сентября в очереди на выезд ожидают более 4 тысяч человек.

У жителей временно оккупированной части Запорожской области может появиться новый путь для эвакуации.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Появился новый путь для эвакуации. Уже второй день наши жители выезжают по этому пути. Это через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск, потом в РФ, а потом, как всегда, в Грузию или Европейский Союз. Мы знаем уже, когда удачно проходили эти попытки для выезда. Как только будем знать больше деталей, будем рассказывать и для наших жителей, чтобы они эвакуировались. Потому что главное, что никто не может гарантировать безопасность на временно оккупированной территории", - пояснил Федоров.

Видео дня

Он отметил, что с конца сентября оккупанты заблокировали возможность для жителей выехать через Васильевку Запорожской области.

"На сегодня нет возможности выезжать через Васильевку, очередь стоит с 29 сентября более чем 4 тыс. наших жителей. За последние 10 дней смогло уехать менее 200 человек. Не выпускают пожилых людей, родителей с детьми – никого не выпускают. И самое главное, неизвестны правила, по которым можно уехать. Сначала это было получение пропуска, потом это получение какого спецталона в комендатуре, сейчас просто не выпускают", - сказал Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что на временно оккупированной части Запорожской области сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация, поэтому жители стараются выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Прежде всего из-за того, что Запорожская атомная электростанция находится в руках врага, то есть постоянные перебои с электроснабжением на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополе, как и в других временно оккупированных городах области, по несколько часов в сутки может не быть света, а, как следствие, нет воды, нет мобильной связи и интернета. Газа нет уже больше чем три месяца, а за несколько недель должен начаться отопительный сезон, и этого также не будет на временно оккупированных территориях. Это уже не говоря о ценах в магазинах, о отсутствие медикаментов в аптеках и о том, что более 50% наших врачей уехало из города. Поэтому гуманитарная ситуация действительно катастрофическая", - подчеркнул Федоров.

"Референдумы" РФ на временно оккупированных территориях: что известно

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. 30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

4 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области осложнилась ситуация с продуктами и лекарствами.

Он отметил, что оккупанты пытаются обесценить гривну, поэтому цены в магазинах города сверхвысокие.

8 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на блокпосту возле Васильевки большое скопление автомобилей с жителями, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, но российские военные их не выпускают.

11 октября Федоров заявил, что жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с оккупантами, поэтому захватчики похищают и пытают людей.

Более 700 жителей Мелитопольщины стали жертвами похищений российскими оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: