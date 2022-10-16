Оккупанты постоянно усложняют требования для выезда и сейчас за сутки выпускают до 190 человек, тогда как раньше ежедневно выезжало до 2 тысяч человек.

Выезд жителей с временно оккупированных территорий Запорожской области продолжается, несмотря на все попытки захватчиков заблокировать это движение.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

По его словам, вчера продолжился выезд жителей с временно оккупированных территорий Запорожской области и за сутки на подконтрольную Украине территорию эвакуировалось 173 человека, среди них 36 детей.

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"Позитивные новости в том, что движение людей с временно оккупированной территории продолжилось, это не так много, как раньше, но тем не менее 173 человека уехало, из них 36 детей. До 30 сентября 1500-2000 человек в сутки имели возможность выехать с оккупированных территорий. Поэтому конечно, 173 человека - это мало. Последнюю неделю в среднем так и было, от 173 до 190 человек (в сутки - УНИАН), на порядок меньше людей стали выпускать оккупанты с этих территорий", - акцентировал Старух.

Он отметил, что выехать с временно оккупированных территорий хотят десятки тысяч жителей, но захватчики постоянно придумывают новые правила и требования, чтобы заблокировать возможность выезда.

"Хотя желающих десятки тысяч людей, учитывая проблемы, которые там есть с системой отопления, с отсутствием газа и проблемами с электроснабжением непосредственно. Но оккупанты не только на блокпосту в Васильевке, который пропускной в них, но и вообще на оккупированной территории, ввели систему анкет, приглашения и другую ахинею придумали, чтобы усложнить людям возможность выехать на свободные украинские земли", - подчеркнул Старух.

Эвакуация из-под оккупации: что известно

Как сообщал УНИАН, 12 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на сегодня оккупанты не дают людям возможности выезжать через Васильевку Запорожской области, с 29 сентября в очереди на выезд там ожидало более 4 тыс. человек.

13 октября Федоров сообщал, что отопительный сезон в этом году в Мелитополе вряд ли начнется, потому что оккупанты до сих пор не смогли выполнить свое обещание возобновить подачу газа в город. Ранее Федоров сообщал, что в оккупированном Бердянске газ исчез на 2 месяца раньше, чем в Мелитополе, но его там до сих пор нет.

Сегодня, 15 октября, стало известно, что тысячи людей без еды и на холоде ждут выезда с захваченных территорий на блокпосту врага в Запорожской области.

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