Изысканный, стильный, технологичный ЖК "Irpin City" является воплощением мечтаний, которые сегодня стали реальностью для каждого будущего жителя.

Ирпень - город, который за последние 10 лет занял лидирующую строчку среди самых комфортных городов Украины для жизни. Современная инфраструктура, удобное расположение вблизи Киева, преимущественно "молодое" население. Об Ирпене всегда говорили как о городе парков, спорта и здоровья. Не секрет, что главный источник наполнения бюджета Ирпеня формируется в том числе за счет строительных компаний. Одной из таких является инвестиционная группа "MOLODIST", которая активно участвует в восстановлении города и возведении нового жилья.

С каждым днем ИГ "MOLODIST" движется к осуществлению мечтаний своих инвесторов. Изысканный, стильный, технологичный ЖК "Irpin City" является воплощением мечтаний, которые сегодня стали реальностью для каждого будущего жителя.

Сейчас строительная компания завершила фасадные работы и активно работает над озеленением внутреннего двора – прокладывается система автоматического полива, устанавливается система водоотводов, современные проектные решения дополняются дизайнерским ландшафтным убранством. ЖК "Irpin City" - это удачное сочетание архитектурных решений, современного подхода и абсолютного комфорта.

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На финишную прямую выходят и внутридомовые работы. В местах общего пользования укладывается качественная, керамическая плитка, осуществляется монтаж труб внутренних коммуникаций и зашивка технологических ниш. После установки входной двери квартир проводится шпаклевание откосов.

Ежедневно ход строительства ЖК "Irpin City" приближается к завершению реализации проекта. Уже совсем скоро инвесторы ИГ "MOLODIST" получат ключи, которые откроют им совершенно новую жизнь – инновационную, безопасную, экологичную и, главное, комфортную для каждого члена семьи. Расположенный на въезде в Ирпень, этот ЖК предусматривает строительство целого микрорайона с собственной инфраструктурой. Магазины, фитнес-центр, салоны красоты, кафе, современный образовательный комплекс полного дня, центр раннего развития ребенка и коворкинг – все для максимального комфорта жильцов. Для самых молодых жителей создается просторный детский сад и разнообразные игровые зоны, развивающее пространство.

"Разрабатывая проект ЖК "IrpinCity", мы ставили важную цель – совместить разносторонние элементы привлекательности для каждого члена семьи: пешая доступность к инфраструктуре города, удобный выезд в столицу, экологическое размещение, сочетание качества, изысканности и практичности, надежная безопасность. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что инвестиционной группе "MOLODIST" это удалось. ЖК "IrpinCity" - это новый формат умного жилья, который сочетает в себе лучшие мировые практики строительства", - комментирует СЕО ИГ "MOLODIST" Антон Мирончук.