Балашов был награжден президентом Украины медалью "За спасенную жизн" и председателем ГСЧС - нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

В Одесской Области умер известный полицейский, спасший в Черном море двух подростков и мужчину, который пытался покончить с жизнью. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, 1 марта на 37-м году жизни неожиданно скончался лейтенант полиции Борис Балашов.

Он находился на должности инспектора сектора реагирования патрульной полиции территориального подразделения ГУНП в Одесской области в городе Черноморск. Коллеги и граждане знали правоохранителя как доброго, честного, порядочного, надежного человека и уважали за самоотверженность своему делу, которому он посвятил девять лет жизни.

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"Борис был верен присяге, данной украинскому народу, ради спасения граждан без преувеличения уходил в огонь и воду. В октябре 2020 года полицейский спас на море двух подростков, а в январе 2021-го – мужчину, который пытался покончить с жизнью", - говорится в сообщении.

Балашов был награжден президентом Украины медалью "За спасенную жизнь" и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

Подвиг Балашова - что известно

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в октябре 2020 года двое парней решили искупаться, но начали тонуть. В воду бросился их товарищ и тоже начал тонуть. Из воды двух пострадавших сумел извлечь полицейский Борис Балашов, прибывший по вызову гражданина, ставшего случайным свидетелем происшествия и тоже пытавшегося помочь. Третий подросток тогда, к сожалению, погиб.

В январе 2021 года в городе Черноморск 20-летний уроженец Николаевской области по лестнице поднялся на 22-й этаж многоэтажки и хотел прыгнуть вниз. Его вовремя заметили прохожие и вызвали полицейских. На место происшествия прибыл Балашов, который поднялся к парню и спас его, заставив спуститься.

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