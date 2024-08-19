Тираж выпуска составляет 800 тысяч почтовых марок.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" анонсировал выпуск новой почтовой марки "Все будет UA!", посвященную Дню Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что новинка продолжает выпуск 2019 года "Слава Украине!", который получил "золото" на конкурсе Nexofil Award 2020, определяющем самые оригинальные марки.

Тираж выпуска составляет 800 тыс. почтовых марок. Художник - Никита Титов, автор известного почтового выпуска "Передовая". Почтовая марка изготовлена на самоклеящейся бумаге в форме карты Украины.

Видео дня

В "Укрпочте" добавили, что 23 августа новинка будет ожидать в отделениях, филателистических магазинах, а также онлайн.

"Укрпочта" - последние новости

"Укрпочта" с 12 августа внедрила услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области. Так, жители этих населенных пунктов могут воспользоваться доставкой от "Укрпочты" 5 дней в неделю - с понедельника по пятницу.

7 августа руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал открытие нового отделения в Судже Курской области РФ.

В июле "Укрпочта" выпустила специальную марку с изображением экс-нардепа Ирины Фарион. Однако в свободную продажу марка не поступила.

Вас также могут заинтересовать новости: