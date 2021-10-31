Сейчас в "Укрпочте" вакцинировалась треть сотрудников.

В разгар пандемии коронавируса различные компании начинают поощрять своих сотрудников вакцинироваться. "Укрпочта", например, разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками.

Об этом говорится в сообщении компании на ее сайте.

Читайте такжеНевакцинированным украинцам хотят запретить ездить в поездах и автобусахТак, между вакцинированными сотрудниками "Укрпочты" будут разыграны денежные призы в размере 1 тыс., 3 тыс. 5 тыс. и 50 тыс. грн.

Гендиректор компании Игорь Смелянский надеется, что с новой, финансовой, мотивацией, количество вакцинированных значительно возрастет. Сейчас в "Укрпочте" вакцинировалась треть сотрудников.

Как сообщалось, в отделениях "Укрпочты" по всей Украине действуют временные пункты вакцинации, где получить вакцину могут не только сотрудники компании, но и все желающие.

Ранее сотрудник "Укрпочты" написал письмо гендиректору компании Игорю Смилянскому, в котором требует, чтобы его не принуждали к вакцинации против коронавируса. А в случае, если он сделает прививку и у него будет побочный эффект, требует выплатить компенсацию - 1 миллиард евро.

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Автор: Ольга Робейко