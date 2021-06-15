По сравнению с мартом с 51,5% до 43% уменьшилась доля респондентов, которые не намерены делать прививки от коронавируса.

Доля украинцев, которые намерены сделать прививку от коронавирусной болезни COVID-19 в ближайшем будущем, выросла.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 мая.

Так, по сравнению с мартом с 51,5% до 43% уменьшилась доля респондентов, которые не намерены делать прививки от коронавируса, с 12% до 19% возросла доля тех, кто намерен сделать её в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), с 16% до 19% - доля тех, кто намерены это сделать, но позже.

Кроме того, 10% (столько же, как и в марте) намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

Данные опроса свидетельствуют, что чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки.

В то же время среди тех, кто не отказывается от иммунизации, 59% готовые делать прививки только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%).

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Однако 23% из тех, кто не отказывается от прививки, готовы платить за неё, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно.

Согласно результатам исследования, те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но «какой-то другой» вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех, кто не намерен делать прививки).

Социологи также отмечают, что по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилась (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки). Кроме того, 30% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% заявили, что у них есть медицинские противопоказания, а 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Как проводилось исследование

Исследование проведено методом личного интервью по месту жительства среди 2 тыс. 017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки прививки от коронавирусной болезни COVID-19 получили 50 тыс. 057 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 проведено 1 млн 768 тыс. 556 прививок. Полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) 260 тыс. 755 человек.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

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Автор: Антонина Доломанжи