Компенсацию хотят получить в случае проявления побочных эффектов от вакцинации, среди которых автор письма отметил "непрерывный пронзительный крик" и "высокую температуру".

Сотрудник "Укрпочты" написал письмо гендиректору компании Игорю Смилянскому, в котором требует, чтобы его не принуждали к вакцинации против коронавируса. А в случае, если он сделает прививку и у него будет побочный эффект, требует выплатить компенсацию в 1 миллиард евро.

Об этом сам Смелянский сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив фото листов.

Так, в заявлении один из работников "Укрпочты" отмечает, что принудительная вакцинация недопустима, а заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы, премий без прививки - противозаконны. Он пишет, что Смелянский таким образом заставляет сотрудников брать участие в "испытаниях экспериментальной вакцины".

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Сотрудник требует гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса. Среди побочных эффектов автор письма отметил "непрерывный пронзительный крик" и "высокую температуру".

В ответ на письмо Смелянский иронично написал, что "заканчивает рабочую неделю на позитиве" и понял, "зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата".

"Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу — это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос — почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе поставил. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно из-за Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", - написал Смелянский.

Отметим, зарплата самого Смелянского по условиям контракта составляет более 800 тысяч гривень в месяц.

Напомним, как писал УНИАН, 7 октября 2021 года Минздрав ввел обязательную вакцинацию чиновников и работников образования (в случае отсутствия противопоказаний). Однако список хотят расширить, добавив в него служащих госучреждений, соцработников и почтальонов.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко