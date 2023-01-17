Соответствующее пуш-оповещение будет поступать в "Дию".

Украинцы вскоре смогут узнавать, какой государственный орган запрашивал их персональные данные.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, сегодня правительство приняло постановление, которое определяет новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе "Трембита" и подключения к ней.

"Революционное постановление правительства. Вскоре сможете узнавать, кто просматривал ваши персональные данные. Каждый случай будет фиксироваться в "Трембите". А вам будет поступать пуш-оповещение в "Дие", что определенный государственный орган запрашивал персональные данные", - отметил Федоров.

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Он также напомнил, что "Трембита" - это система, в которой государственные реестры обмениваются данными между собой. Она функционирует с 2020 года. Благодаря системе можно получить качественные онлайн-услуги в "Дие" без очередей и сбора документов.

"Дия": новые услуги

Как сообщал УНИАН, 6 января на портале "Дия" добавили один из самых популярных документов для предпринимателей - выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

4 января к приложению "Дия" вернули возможность получить справку из государственного реестра вещных прав.

29 декабря 2022 года в "Дие" запустили запись на бета-тестирование сразу двух услуг. Тогда можно было оставить заявку на замену водительского удостоверения, а также быстрее получить выписку о несудимости.