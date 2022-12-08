Постановление вступит в силу 14 декабря.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление № 1299, которое позволяет использовать только электронное водительское удостоверение в "Дие" без пластикового аналога.

Как сообщили в пресс-службе сервиса "Дия", теперь во время оформления документа человек может выбрать цифровое удостоверение, а пластиковую карту заказать дополнительно по желанию.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в цифровом будущем в Мінцифри усматривают все документы и услуги будут "digital first". То есть сначала цифровые, а бумажные — по желанию.

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"В идеальном цифровом будущем одни страны смогут проверять цифровые документы граждан других стран. Подобный проект уже делаем с польскими коллегами. А для некоторых услуг "Дию" уже использует Канада", - отметил Федоров.

Отмечается, что постановление вступит в силу 14 декабря.

"Дия": новые услуги

Как сообщал УНИАН, 28 октября Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя" в приложении "Дия".

Со 2 ноября в "Дие" можно проверить нотариальный документ по QR-коду.

4 ноября Михаил Федоров сообщил, что в "Дие" появятся новые цифровые документы — дипломы об образовании и школьные аттестаты.

25 ноября на портале "Дия" начали запись на бета-тест заявления о регистрации брака.

Со 2 декабря в приложении "Дия" ввели функцию оценки качества.

Справка УНИАН. Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. Приложением "Дия" уже пользуются более 18 млн украинцев.

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