Средства пойдут на приобретение 9 беспилотников в первый в мире флот морских дронов, чтобы защитить Украину от вражеских ракет.

Благодаря продажам браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости" удалось собрать около 94 млн гривень.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Около 94 млн гривен удалось собрать благодаря продаже браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости". Средства пойдут на приобретение 9 беспилотников в первый в мире флот морских дронов, чтобы защитить Украину от вражеских ракет", - отметил Федоров.

По его словам, все браслеты из последней довоенной партии металла комбината "Азовсталь" раскуплены.

Также министр подчеркнул, что эти браслеты объединили вокруг Украины военных, дипломатов, политиков, журналистов, голливудских звезд и тысячи людей из 43 стран мира.

Как говорится на странице United24, последний браслет из металла "Азовстали" продали недавно. Общий тираж браслетов составил 100 тысяч штук, их приобрели люди в 44 странах.

Собранные средства направили на нужды украинского войска:

40,3 миллиона гривен с первого тиража направили на "Армию дронов";

94 миллиона гривень с последнего международного тиража передадут на Флот морских дронов;

152,7 миллиона гривень спецназа "Верю ВСУ" передали на систему противодействия вражеским дронам "Ловец шахидов".

Справка УНИАН. Каждый браслет создан из 5 граммов стали, произведенной на прокатном стане 3600 комбината Азовсталь. Именно из такой стали в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, в 2012-м — новый саркофаг на ЧАЭС. В 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал стан 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.

Это первый проект в реализации совместной инициативы фандрейзинговой платформы UNITED24 и группы "Метинвест" по использованию последней довоенной партии Азовстали для сбора средств на поддержку Украины во время войны.

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