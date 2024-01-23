К началу 2024 года население страны сократилось примерно до 35 миллионов человек.

На начало 2022 года население Украины с учетом аннексированного Крыма и временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей составило 42 миллиона. Уже к началу 2024 года это количество сократилось до примерно 35 миллионов. Об этом в интервью изданию "Вечерний Киев" сообщил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

По его словам, демографы прогнозируют, что на начало 2037 года население Украины составит примерно 30,5 миллионов. При этом "если будет "плюс" или "минус" миллион - это уже будет более-менее нормальный прогноз".

"Мы разработали гипотезы о рождаемости, смертности и миграционных потоках. Мы оценили население на начало 2022 года, есть на начало следующего года — на пять миллионов меньше — это те, кто уехал, а также повышение уровня смертности. Но, если он не сбудется и ситуация будет значительно лучше, то мы будем рады тому, что мы ошиблись", - отметил Гладун.

Он добавил, что международные организации также делают прогнозы - в частности, в МВФ ожидают, что в 2028 году население Украины составит 36,1 миллиона, тогда как Институт демографии называет цифру в 33,1 миллиона.

"У нас меньше, потому, что это наш прогноз миграции. Они заложили, что большинство людей вернется, а мы закладываем, что далеко-далеко не все вернутся. На ближайшие несколько лет у нашего института и МВФ — разница около миллиона — в современных условиях совпадение неплохое", - подчеркнул демограф.

Уменьшение населения в Украине - последние новости

В начале января президент России Владимир Путин объявил массовую раздачу паспортов РФ. Он подписал два указа, которыми упрощается прием в российское гражданство некоторым категориям украинцев - в частности, тем, которые не имеют другого гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму, но покинули полуостров до его аннексии Российской Федерацией, которые уже находятся в России на правах временного или постоянного проживания, в том числе те, кому в РФ присвоили статус беженца.

Впоследствии появилась реакция МИД Украины на такие действия страны-агрессора. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на родину. При этом такие "ничтожные действия" нарушают нормы международного гуманитарного права и не создают никаких правовых последствий.

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