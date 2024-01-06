В украинском внешнеполитическом ведомстве говорят: такие ничтожные действия нарушают нормы международного гуманитарного права и не создают никаких правовых последствий.

Подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указ "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о принятии в гражданство Российской Федерации" является ничтожным, нарушающим нормы международного гуманитарного права и не создающим никаких правовых последствий. Об этом говорится в комментарии украинского Министерства иностранных дел.

Там отметили, что введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на родину.

"Этот очередной "нормативно-правовой акт", кроме его направленности удовлетворить за счет мигрантов демографические потребности страны-агрессора для продолжения вооруженной агрессии против Украины, также грубо нарушает законодательство Украины, нормы международного права и права детей-граждан Украины, которые во время широкомасштабного наступления РФ были принудительно перемещены на территорию государства-агрессора", - говорится в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что все дети-граждане Украины, которые были принудительно перемещены на территорию РФ под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины. При этом украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты их законных прав и свобод.

"Настоящая ценность этого указа заключается лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, насильственной ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной родины. Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия руководства РФ, ... а международное сообщество как можно скорее реализовать выданный МУС ордер на арест Владимира Путина, осуществив необходимые меры по его задержанию для передачи органам международного правосудия", - резюмировали в МИД Украины.

Предоставление украинским детям гражданства РФ

Путин объявил массовую раздачу паспортов РФ. На днях он подписал два указа, которыми упрощается прием в российское гражданство некоторым категориям украинцев, а также иностранцам, подписавшим контракт с Минобороны РФ. Документ, в частности, предусматривает, что дети-сироты и дети, которые остались без родительской опеки и являются гражданами Украины, могут получить российское гражданство по личному решению президента РФ, без учета всех или отдельных требований федерального законодательства.

Тем временем в Украине бьют тревогу из-за нового указа Путина в отношении украинцев. Так, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что принудительное предоставление незаконно депортированным украинским детям с оккупированных территорий Украины гражданства Российской Федерации является признаком геноцида.

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