КМИС провел новый опрос и выяснил, что количество тех, кто готов отдать часть государства России для достижения "мира", возросло.

В Украине 74% граждан все еще считают, что не может быть никаких территориальных уступок России, но в то же время и возросло количество тех, кто готов идти на такие "компромиссы" ради достижения мира.

Такие результаты продемонстрировал новый опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в декабре 2023 года.

В КМИС отмечают, что в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против каких-либо уступок.

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Уже в декабре 19% украинцев согласились с утверждением, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости, Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время 74% граждан все еще уверены в том, что Украина не может отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут новые угрозы для государственной независимости. Около 7% опрошенных воздержались от ответа на этот вопрос.

В КМИС отмечают, что после мая 2023 года прослеживается постепенный рост части тех, кто готов к территориальным уступкам России. Соответствующая тенденция менялась с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре. Соответственно снизилась часть тех, кто выступает против территориальных уступок - с 84% в мае до 74% в декабре.

"Хотя по состоянию на сейчас все равно заметное большинство украинцев считают, что Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий", - отмечают в КМИС.

По данным опроса, если между маем и октябрем 2023 года прирост доли тех, кто был готов к территориальным уступкам, произошел за счет Юга и Востока, то прирост между октябрем и декабрем - случился за счет респондентов с Запада и Центра Украины. Так, на Западе рост доли таких респондентов изменился с 9% в октябре до 20%, в Центре - с 10% до 15%. На Юге и Востоке изменения среди количества тех, кто готов к уступкам России, менее заметны, хотя там также есть негативные тенденции (касательно снижения доли тех, кто выступает против каких-либо уступок).

В КМИС отмечают, что даже среди жителей Юга и Востока, которые территориально находятся ближе к зоне боевых действий, 67% выступают против каких-либо уступок украинской земли. В то же время готовы к таким уступкам 22% проживающих на Юге и 25% проживающих на Востоке респондентов.

Путин все еще рассчитывает оккупировать всю Украину

Недавно российский оппозиционер Марк Фейгин заявил в эфире канала "Эспрессо", что диктатор РФ Владимир Путин не давал никаких сигналов к миру с Украиной, а наоборот, пытался навязать ей свои условия, которые предусматривают потерю суверенитета и территориальной целостности.

Публицист уверен, что намерения у Путина не изменились - он так же считает, что рано или поздно сможет оккупировать всю Украину.

По его словам, словам диктатора не стоит придавать смыслы. Он стремится к территориальным уступкам и отказу от НАТО.

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