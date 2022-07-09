Что касается изучения в школах русской литературы, то, по мнению омбудсмена, сейчас без нее можно обойтись.

После начала полномасштабной войны России против Украины языковой вопрос встал достаточно остро: многие русскоязычные украинцы стали переходить на украинский язык, не желая говорить на языке оккупантов. Однако в украинских школах все еще прямого запрета на изучение русского нет.

Как пояснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью "Детектор медиа", если родители считают себя этническими русскими, они могут обратиться в школу с просьбой о том, чтобы их ребенок изучал в школе русский язык.

"Прямого запрета на изучение русского в Украине нет. Я не против, чтобы люди, которые считают себя этническими русскими, изучали русский язык", – заявил он.

Горбачев пояснил, что законодательство гарантирует людям, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины, право на обучение в коммунальных учреждениях образования на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Что касается изучения в школах русской литературы, то, по мнению омбудсмена, сейчас без нее можно обойтись.

"Пусть такая литература отдохнет, пока идет война. После победы можно вернуться к этому вопросу и посмотреть, какие произведения российских авторов можно возвращать в программы", – отметил он.

Русский язык в Украине: что известно

Отметим, что с началом вторжение России в Украину и разоблачением всех тех зверств, которые творят оккупанты на территории нашего государства, не удивительно, что ненависть ко всему русскому растет с геометрической прогрессией. Ранее в Украине предложили ввести в школе "русофобию". Петиция с соответствующим просьбу о создании в школьной программе нового предмета появилась на сайте президента Украины.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предлагает с 1 сентября заменить в школах дисциплину "русский язык" другими учебными предметами. Он также отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

Как сообщил председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, в Украине пересмотрят школьную программу по литературе и истории из-за войны, однако вряд ли полностью откажутся от уроков русского языка в школах, потому что это может нарушить права детей нацменьшинств.

Сергей Горбачев и ранее высказывал мнение, что русский язык может преподаваться в общеобразовательных школах в случае, если весь родительский коллектив это будет поддерживать. Он добавил, что русский язык до сих пор для многих граждан остается родным, несмотря на то, что это язык страны-агрессора, и поэтому здесь надо "идти по действующему законодательству".

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