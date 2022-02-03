Чуть больше суток понадобилось ролику, чтобы собрать более 100 тысяч просмотров.

В сети "завирусился" ролик с участием украинского военного, который станцевал зажигательный танец под трек известной певицы Уитни Хьюстон "Queen of the Night".

Видео опубликовали на странице Вооруженных сил Украины в Twitter.

Танец военного так понравился пользователям соцсетей, что чуть больше, чем за сутки он собрал более 4,5 тысячи лайков и более 100 тысяч просмотров, а ретвитнули его почти 750 раз.

Читайте такжеСоловьев предложил наказать Данилко за песню "Отец наш Бандера" - ответил певецВ комментариях собрались пользователи не только украинского сегмента, на видео среагировали и во Франции, Германии и в Израиле. "Это очень смешно", "Я восхищаюсь духом и силой тех, кто защищает Украину. Какой сильный и замечательный народ украинцы", "Будем надеяться, что это все действия, которые будут происходить на Донбассе", - пишут в комментариях иностранные пользователи. Некоторые также публикуют в ответ видео с танцами немецких полицейских, а также египетских и израильских военных.

"Теперь мое любимое видео в интернете", "Раз сто пересмотрела", - восхищаются также украинцы.

Напомним, стихотворение Василия Стуса неожиданно ворвалось в тренды украинского TikTok.

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