Аудио с чтением стихотворения украинского поэта "завирусилось" в соцсети.

В украинский сегмент сверхпопулярной соцсети TikTok в тренды неожиданно вырвался стих поэта Василия Стуса. Звук "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує" переносят на разные жизненные ситуации, видео получаются очень забавными.

УНИАН собрал подборку самых смешных роликов со стихотворением поэта. Хорошее настроение гарантировано!

Читайте такжеДело по книге о Стусе: суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч гривенТак, некоторые "тиктокеры" шутят о дистанционке, включив звук стихотворения "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує". Например, обыгрывают ситуацию, когда ты приготовил завтрак и уже хочешь поесть, а преподаватель просит включить камеру.

Не обошли вниманием и чтение Андруховичем всеукраинского диктанта со "скоростью света". Высмеяли в одном из видео и учителей, которые неохотно отпускают школьников в туалет среди урока.

Кроме того, обыгрываются и другие жизненные ситуации, например, когда папа моет руки твоими дорогими средствами для ухода. Или когда кто-то не знает правил украинского правописания.

Кто такой Василий Стус

Василий Семенович Стус — украинский поэт, переводчик, публицист, мыслитель, литературовед, правозащитник, борец за независимость Украины в XX веке. Один из самых активных представителей украинского диссидентского движения. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко (1991), Герой Украины (2005, посмертно).

За собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры подвергся репрессиям со стороны советской диктатуры, его творчество было запрещено и частично уничтожено, а он сам был приговорен к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

Автор: Ольга Робейко