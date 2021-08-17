Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс самолета в обе стороны.

Украинские спасатели, которые при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова поехали в Грецию помогать стране тушить масштабные лесные пожары, вернулись домой.

Как передает корреспондент УНИАН, отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек приземлился в киевском аэропорту "Жуляны" в понедельник, 16 августа.

"Благодаря вам имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучало как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою Родину и главное - вышли из этой битвы живыми и невредимыми. В этом вам хотели и ваши родные, и простые украинцы, которые оставляли теплые комментарии в соцсетях и молились за ваше благополучие. Я вам искренне благодарю за вашу работу, за вашу помощь и спасены дома простых людей, оказавшихся в плену огня ", - отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс самолета в обе стороны. Как сообщал УНИАН, это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: Иван Бойко