Ранее о такой идее сообщил Владимир Зеленский.

Николай Белесков, старший аналитик "Вернись живым", в эфире телемарафона прокомментировал планы властей прибегнуть к рекрутингу украинцев, проживающих в Польше.

"Это абсолютно здоровая, нормальная идея. Особенно когда пытаться привлекать людей не просто наказаниями, хотя определенная вероятность наказания всегда должна быть, чтобы стимулировать людей. Но не только это. Когда речь идет об определенной подготовке, слаженности - это то, что может убедить людей, которые сомневаются. Поскольку, как показывает практика, работать надо именно на тех, кто сомневается. Ведь та категория людей, которые приняли для себя решение - с ней работать трудно", - пояснил Белесков.

Он также отметил, что как в Украине, так и за ее пределами есть категория лиц, которые сомневаются, стоит ли идти в армию.

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"Их привлекать за счет подготовки, обеспечения того, что тебя не пошлют на поле боя без подготовки - это один из вариантов. Мы имеем 800 тыс. мужчин, которые подлежат мобилизации и покинули территорию не очень правильным способом. Это тоже тот потенциал, который мы должны использовать при правильной подготовке и управлению всеми вопросами", - добавил Белесков.

Создание "Украинского легиона" в Польше

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Польши создадут "украинский легион" для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах ЕС. В частности, такой легион должен проходить обучение в Польше и оснащать его будут парнтеры.

По информации СМИ, сейчас сотни украинцев, проживающих в Польше, уже выразили желание вступить в украинский легион для военной подготовки.

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