Почти каждый десятый беженец навещал родственников или друзей в Польше, тогда как 9% просто бывали в Польше проездом.

89% украинских беженцев в Польше не имеют сомнений, что после окончания войны польско-украинские взаимоотношения будут лучше, чем до начала полномасштабной агрессии. Лишь 6% респондентов считают, что отношения между Польшей и Украиной не изменятся.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Военные беженцы из Украины. Год в Польше", проведенного миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Авторы исследования убеждают, что это следствие поддержки и солидарной с Украиной позиции польского общества уже в первые дни российского вторжения. Это, в частности, реализовалось благодаря конкретным мерам по помощи со стороны центральных органов власти, органов местного самоуправления, предпринимателей и общественных организаций.

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"И, конечно, поддержке всего польского народа, который включился в помощь с первых минут полномасштабного вторжения. У многих поляков и сейчас живут беженцы из Украины. Например, многодетные женщины, которым сложно арендовать жилье за свой счет. Нам известны примеры, когда женщины с севера или юга Украины уже вернулись домой, когда там стало более-менее безопасно, но зимой из-за усиленных обстрелов и выключения света снова поехали к польским семьям, которые уже их принимали и пригласили переждать сложное время. Все это укрепляет отношения между странами на человеческом уровне. Конечно, украинские беженцы видят, как активно Польша борется за Украину на всех уровнях – политическом, военном, дипломатическом. В свою очередь, они слышат от поляков восхищение героической борьбой и выносливостью украинцев", - утверждает председатель правления миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Исследование также показало, что в Польше находится почти половина беженцев из Украины (45%), которые уже посещали эту страну перед началом полномасштабной агрессии. Впрочем, главной целью их пребывания до сих пор был не заработок (8%), а туристические поездки (18%).

Почти каждый десятый беженец навещал родственников или друзей в Польше, тогда как 9% просто бывали в Польше проездом.

Как проводился опрос

Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" провели миграционная платформа EWL, Фонд EWL и Центр восточноевропейских студий Варшавского университета 10-16 февраля 2023 года по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши. Всего в 34 польских городах опрошено 400 граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Украинские беженцы в Польше - детали

Почти половина беженцев (45%) из Украины планируют остаться в Польше на более длительный период - по крайней мере на год или несколько лет после окончания войны. В марте 2022 года о таком желании заявляли 31% военных беженцев.

С 1 апреля украинские беженцы в Польше со статусом PESEL UKR могут подавать документы на разрешение на временное пребывание (так называемая карта побыту).