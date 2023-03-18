Более половины респондентов прибыли в первые три месяца после начала полномасштабной войны.

Почти половина беженцев (45%) из Украины планируют остаться в Польше на более длительный период - по крайней мере на год или несколько лет после окончания войны. В марте 2022 года о таком желании заявляли 31% военных беженцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

В свою очередь, доля беженцев, желающих остаться в Польше на постоянное жительство, уменьшилась на 1 процентный пункт в сравнении с опросом в марте 2022 года и сейчас составляет 6%.

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Почти треть (32%)украинских беженцев в Польше намерен как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не знают о своих планах по возвращению в Украину.

По мнению авторов исследования, достаточно большой процент тех, кто планирует остаться в Польше дольше – это результат работы польского общества и работодателей, центральных и местных органов власти страны, которые справились с принятием, обеспечением основных потребностей, адаптацией законодательства и профессиональной активизацией беженцев из Украины.

Кроме того, исследование показало, что большинство беженцев из Украины (83%) находится в Польше уже более полугода. Более половины респондентов (51%) прибыли в первые три месяца после начала полномасштабной войны. В свою очередь, треть беженцев прибыла в период с мая по июль прошлого года. Лишь 5% людей решили приехать в Польшу в конце 2022 - начале 2023 года, после усиления атак на критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины.

Украинские беженцы в Польше - детали

Большинство трудоспособных украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, трудоустроились в этой стране (84%). Почти четверть (27%) трудоустроенных в Польше беженцев нашли работу в течение первого месяца после прибытия в Польшу.

Большинство работающих беженцев планируют вернуться в Украину несмотря на то, что нашли работу в Польше – почти 64%. Вместо этого из-за продолжающейся войны беженцы все чаще заявляют, что их возвращение произойдет через несколько лет. ​