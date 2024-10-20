Специалист назвал категории украинских беженцев, которых бы европейские страны оставили себе.

Чем дольше в Украине продолжается война, тем меньший процент украинских беженцев вернется из-за границы домой.

Такое мнение высказал кандидат экономических наук, заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи Алексей Позняк в эфире Громадського радио. По его словам, в настоящее время есть те, кто уже вернулся в Украину. Это преимущественно те люди, которые выехали еще в начале полномасштабного вторжения. "... среди тех, кто вернулся... очень большая доля - это киевляне и жители пригорода столицы", - отметил он.

При этом Позняк отметил, что мигранты нужны европейским странам, но вместе с тем, европейцы не будут против, если украинцы вернутся на Родину после войны.

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Он пояснил, что Европа может создать условия, при которых "большая часть" украинских мигрантов решит остаться, но дело в том, что европейским странам нужны работающие мигранты, а не те, которые живут на социальное пособие. Также им нужна молодежь, дети, которые являются демографическим будущим.

При этом он уточнил, что допускать украинцев к высококвалифицированному труду, кроме отдельных ситуаций, никто не будет. Позняк привел пример, что сейчас Польша разрешила украинским врачам работать по специальности, но это исключение, а не право для украинцев, поскольку поляки с одной стороны заинтересованы в этих специалистах, а с другой - не заинтересованы в том, чтобы украинцы создавали напряжение в высококвалифицированных сегментах рынка труда. "Потому что их население будет воспринимать это не очень хорошо", - заметил Позняк.

Он добавил, что стимулировать массовое возвращение украинцев домой - это "нереальная задача".

Украинские беженцы в ЕС

Власти ряда стран Евросоюза недовольны темпами трудоустройства украинских беженцев, среди них Австрия. Несмотря на свободный доступ к рынку труда, трудовая интеграция украинцев в этой стране идет медленно.

В начале этого года в Австрии было зарегистрировано около 81 тыс. граждан Украины, две трети из них - женщины.

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