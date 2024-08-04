При этом в стране катастрофическая ситуация с медицинскими специалистами.

Подавляющее большинство украинских врачей-беженцев в настоящее время не могут работать в Германии из-за бюрократических процессов.

Как пишет "Немецкая волна", с февраля 2022 года около 1674 врачей из числа украинских беженцев подали заявления на получение врачебной лицензии в Германии, но к этому времени было одобрено лишь 187 заявок.

Издание отмечает, что время ожидания от подачи заявки до получения врачебной лицензии может занять от 15 месяцев до 3 лет. Председатель Федерации больниц Германии Геральд Гасс заявил о "катастрофическом результате". Он раскритиковал чрезмерную немецкую бюрократию. "Мы не можем больше позволить себе оставлять квалифицированных работников на пособии вместо того, чтобы направлять их туда, где они срочно нужны и хотят работать", - прокомментировал он.

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Издание описало, что большинство врачей в стране планируют уйти из профессии еще до пенсии из-за стресса и большого количества работы. Кроме того, все больше немецких медиков выбирают работать не на полную ставку.

Украинские беженцы за рубежом

По данным Евростата, по состоянию на 31 мая этого года в странах ЕС находились 4,3 млн беженцев, 98% из которых украинцы.

Правительство Германии отвергло идею принудительного возвращения украинских беженцев, которые не согласятся работать в стране.

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