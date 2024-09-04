Уровень занятости составляет всего 30% и большинство украинцев работают в сфере туризма и торговли.

Власти ряда стран Европейского союза недовольны темпами трудоустройства украинских беженцев, среди них Австрия. Несмотря на свободный доступ к рынку труда, трудовая интеграция украинцев в этой стране идет медленно.

Издание Kurier пишет, что согласно данным Государственной службы занятости Австрии (AMS), в конце августа 6 016 украинцев со статусом перемещенного лица были зарегистрированы как безработные, а 21 184 гражданина Украины, по состоянию на конец июля, имели зависимую занятость.

На начало 2024 года в Австрии было зарегистрировано в общей сложности около 81 000 граждан Украины, две трети из них - женщины, 45% из них - в Вене.

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По оценкам Министерства труда, уровень занятости населения в возрасте от 15 до 64 лет на конец марта 2024 года составил 29,1%, самый высокий в Форарльберге - 49%, самый низкий в Вене - 21,9%.

Украинцы получили свободный доступ к рынку труда с конца апреля 2023 года, и с тех пор темпы роста занятости несколько ускорились. По состоянию на конец июля 2024 года было занято 21 184 человека, из них 66,6% женщин. Кроме того, 3 943 человека имели маргинальную занятость, 75,6 % из которых составляли женщины. Большинство украинцев работают в сфере размещения и питания, а также в розничной торговле, более трети из них - в Вене.

Что мешает украинцам найти работу

Государственная служба занятости Австрии опросила 531 человека и экспертов рынка труда, чтобы выяснить проблемы интеграции украинцев.

Основные результаты:

Квалификация: Три четверти опрошенных заявили, что у них есть академическая квалификация. Образование людей, зарегистрированных с целью трудоустройства, распределяется по-другому: 32% заявили, что у них есть высшее образование.

Знание немецкого языка: 46% участников опроса также заявили, что хорошо читают по-немецки, но только чуть менее 20% владеют хорошо говорят или могут писать.

Намерение остаться: около 50% респондентов хотели бы остаться в Австрии навсегда, 12% хотели бы остаться еще хотя бы на несколько лет, а около четверти еще не приняли соответствующего решения.

Обязанности по уходу: 69% людей трудоспособного возраста - женщины, которым часто приходится ухаживать за детьми или пожилыми людьми.

Доход: Ситуация с доходами очень нестабильна для двух третей опрошенных, поскольку значительную часть доходов составляют, в частности, выплаты, а также оплата за неполный рабочий день и неквалифицированный труд.

Безработица: Респонденты заявили, что проходят обучение - 27% мужчин, 14% женщин, не могут найти работу около 20% и что их обучение не признано - около 13%. 16% женщин заявили, что не работают из-за обязанностей по уходу за ребенком.

Эксперты считают временный вид на жительство основным препятствием для интеграции на рынке труда. Незнание немецкого языка, отсутствие признания образовательных квалификаций, нехватка мест в детских учреждениях и ограниченная мобильность также являются основными препятствиями для поиска работы.

Украинские беженцы в ЕС - главные новости

Почти треть украинцев в Германии (32%) намерены остаться там на несколько лет. Еще почти четверть респондентов (24%) – хотя бы на год. О намерении остаться навсегда сообщили 8% респондентов.

Ранее эксперты сообщали о том, что более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, тогда как 39% видят их будущее в Украине. Противоположная ситуация в Нидерландах, где 29% граждан Украины указали на свою текущую страну проживания. Зато более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине.

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