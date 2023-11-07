Власти не скрывают, что хотят сделать немецкую систему социальной защиты менее привлекательной для мигрантов.

Власти Германии после длительных споров между федеральным центром и регионами согласовали новый порядок распределения расходов на расселение и содержание беженцев. Для самих беженцев предусмотрено сокращение размера пособий, сообщает DW.

Так, просители убежища ранее могли претендовать на получение пособия после 18 месяцев пребывания в Германии. Теперь этот срок увеличен до 36 месяцев. При этом размер пособия для бессемейных беженцев будет сокращен на 92 евро в месяц, также будет сокращен объем бесплатных медицинских услуг.

Выделенные в отдельную категорию беженцы из Украины и другие мигранты, находящиеся под защитой ФРГ, если они по истечении 36 месяцев все еще будут проживать в предоставленных местными властями общежитиях, будут получать деньги на питание лишь в размере, "который им действительно необходим".

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В целом на содержание одного беженца федеральное правительство планирует тратить 7500 евро в год. Речь идет о деньгах, которые Берлин будет выделять местным властям для покрытия затрат на общежития, питание и другие вопросы, связанные с приемом и размещением беженцев.

По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, эти сокращения не только сэкономят деньги федеральным и местным властям, но также "ослабят притягательную силу социального государства Германия" для мигрантов.

Украинские беженцы в Европе – последние новости

Как писал УНИАН, к большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за войны, остается 494 евро (19,1 тыс грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране. Аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается почти в 4,5 раза меньше – около 111 евро.

Также мы рассказывали, что Швейцария продлила статус защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. В то же время была определена цель по интеграции беженцев на рынке труда. К концу 2024 года 40% трудоспособных лиц со статусом защиты S должны быть трудоустроены.

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