Самым популярным вариантом условия установления мира является возвращение Украиной всех территорий - этот вариант поддержали 91% опрошенных.

91% опрошенной молодежи считает, что условием установления мира является возвращение Украиной всех территорий.

Об этом говорится в исследовании "Влияние войны на молодежь в Украине", подготовленном ОО "Аналитический центр Cedos" и исследовательским агентством Info Sapiens.

Участники исследования довольно единодушно отвергли идею уступок требованиям РФ для окончания войны. Они считают, что согласие на озвученные в течение 2022 года условия государства-агрессора, например, нейтральный статус Украины, смену политического руководства, признание неподконтрольных правительству Украины территорий частями РФ, не являются эффективными шагами к миру и не могут быть его ценой.

Видео дня

Представитель ОО "Аналитический центр Cedos" Иван Вербицкий отметил, что отказ от территорий воспринимается молодежью как отложенная следующая война с Россией. "При этом устойчивость мира, то есть не повторение войны, опять же беспокоит молодых людей в контексте возможных условий и форматов мира", - добавил он.

По данным исследования, 86% респондентов определили как абсолютно неприемлемый вариант - "Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей по состоянию на сегодня", а 71% так же отвергли вариант установления мира, при котором Украина будет контролировать территорию по состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения.

Самым популярным вариантом условия установления мира является возвращение Украиной всех территорий - этот вариант поддержали 91% опрошенных.

Справка. Исследование подготовлено ОО "Аналитический центр Cedos" и исследовательским агентством Info Sapiens по инициативе, а также технической и организационной поддержки представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине, программы развития ООН в Украине и Министерства молодежи и спорта Украины, при финансовой поддержке МИД Дании.

В рамках исследования были проведены глубинные интервью и фокус-группы среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет на территории подконтрольной Украине и молодежи, которая выехала за границу методом рассылки смс-сообщений на номера украинцев, находящихся за границей. Полевой этап исследования провела социологическая компания Info sapiens в октябре 2022-январе 2023 года. Выборка молодежи на территории, подконтрольной Украине, составила 2 тыс. 64 респондентов.

Война в Украине - последние новости

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН могла бы создать миссию для возвращения депортированных РФ украинских детей, а не только выражать беспокойство.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал инициативу французского президента Эммануэля Макрона поговорить с Китаем о мирном плане по войне в Украине. Он подчеркнул, что речь идет не о мире в одной стране, а о мире во всем мире, поэтому и все хотят проявить свое лидерство.