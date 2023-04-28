Если Россия не будет допускать миссию, то ее можно будет исключить из Совбеза.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН могла бы создать миссию для возвращения депортированных РФ украинских детей, а не только выражать беспокойство.

"Мы хотели и хотим, чтобы ООН создала действенный механизм. Это, например, какая-то миссия, которая едет (в Россию - УНИАН) и физически забирает наших украинских детей. Если РФ не будет допускать эту миссию - тогда, наверное, пришло давно время поднимать вопрос исключения РФ из, как минимум, Совбеза ООН, как максимум - вообще из рядов этой организации", - подчеркнул он.

Омбудсмен также прокомментировал признание ПАСЕ геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию РФ. По его словам, ПАСЕ - это пример международной организации, которая не боится не только поднимать определенные вопросы и обсуждать их, но и принимать соответствующие резолюции.

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Депортация украинских детей

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ 27 апреля приняла резолюцию в которой указывается, что согласно нормам международного права, принудительная депортация - это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.

В Европарламенте заявили, что количество незаконно депортированных украинских детей на территорию Российской Федерации может достигать от 16 до 300 тысяч.

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