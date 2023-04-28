Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН могла бы создать миссию для возвращения депортированных РФ украинских детей, а не только выражать беспокойство.
"Мы хотели и хотим, чтобы ООН создала действенный механизм. Это, например, какая-то миссия, которая едет (в Россию - УНИАН) и физически забирает наших украинских детей. Если РФ не будет допускать эту миссию - тогда, наверное, пришло давно время поднимать вопрос исключения РФ из, как минимум, Совбеза ООН, как максимум - вообще из рядов этой организации", - подчеркнул он.
Омбудсмен также прокомментировал признание ПАСЕ геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию РФ. По его словам, ПАСЕ - это пример международной организации, которая не боится не только поднимать определенные вопросы и обсуждать их, но и принимать соответствующие резолюции.
Депортация украинских детей
Как сообщал УНИАН, ПАСЕ 27 апреля приняла резолюцию в которой указывается, что согласно нормам международного права, принудительная депортация - это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.
В Европарламенте заявили, что количество незаконно депортированных украинских детей на территорию Российской Федерации может достигать от 16 до 300 тысяч.