При этом наблюдается рост числа тех, кто не хочет выезжать из Украины.

В Украину хотят вернуться 76% молодых людей, которые выехали из-за войны за границу. В частности, 64% планируют вернуться в свой населенный пункт, в котором ранее проживали, и только 2% - уже в другой, остальные не определились.

Об этом говорится в исследовании "Влияние войны на молодежь в Украине", подготовленном ОО "Аналитический центр Cedos" и исследовательским агентством Info Sapiens.

Более половины (57%) молодежи за рубежом среди важнейших целей в жизни отметили быть полезными Украине.

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По данным исследования, наблюдается рост доли тех, кто не хочет выезжать из Украины - с 49% в 2021 году до 66% в 2022 году. При этом отмечается, что это может объясняться как усилением патриотических настроений и социальной сплоченности, так и выездом части молодежи за границу (тогда как те, кто не хотел уезжать, чаще оставались в Украине или возвращались из-за границы).

Представитель ОО "Аналитический центр Cedos" Иван Вербицкий отметил, что молодежь хочет вернуться в Украину, но могут быть некоторые оговорки.

"Речь идет о желании, а не о реальном возвращении. А от желания к реальному возвращению нужно много разных шагов", - отметил он.

Как проводилось исследование

Исследование подготовлено ОО "Аналитический центр Cedos" и исследовательским агентством Info Sapiens по инициативе, а также технической и организационной поддержки представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине, программы развития ООН в Украине и Министерства молодежи и спорта Украины, при финансовой поддержке МИД Дании.

В рамках исследования были проведены глубинные интервью и фокус-группы среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет на территории подконтрольной Украине и молодежи, которая выехала за границу методом рассылки смс-сообщений на номера украинцев, находящихся за границей. Полевой этап исследования провела социологическая компания Info sapiens в октябре 2022 - январе 2023 года. Выборка молодежи на территории, подконтрольной Украине, составила 2 тыс. 64 респондентов.

Другие исследования относительно украинцев

Как сообщал УНИАН, по данным Агентства ЕС по основным правам, каждый третий беженец из Украины, проживающий на территории Европейского Союза, хочет вернуться домой. Такое же количество украинцев чувствуют себя частью сообщества в новой стране.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, европейские страны приняли у себя более восьми миллионов людей из Украины. Правом временной защиты в странах ЕС воспользовались около 4,8 млн украинцев. Также, по данным Фонда народонаселения ООН, в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 миллиона человек.

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