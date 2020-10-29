Дипломаты призывают украинцев не быть равнодушными к проявлениям антиукраинской деятельности.

Украинку Ларису Давыденко, которая является руководителем так называемого украинского общества города Лиепая и осуществляла пророссийскую деятельность в Латвии, лишили статуса зарубежного украинца.

Об этом сообщило Посольство Украины в Латвии в Facebook.

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"Посольство Украины в Латвии информирует, что решением Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев от 27 октября 2020 года руководителя общества «Рассвет» (город Лиепая) Ларису Давыденко было лишено статуса зарубежного украинца за деятельность, которая противоречит национальным, в том числе безопасности, интересам Украинского Государства", - говорится в сообщении.

В связи с этим удостоверение зарубежного украинца, на основании которого Давыденко получила бесплатную многократную визу на въезд в Украину, является недействительным и подлежит возврату в посольство Украины в Латвии.

Как заявили дипломаты, Давыденко откровенно симпатизирует пророссийским силам в Латвии, систематически посещает мероприятия, организованные российскими дипломатическими учреждениями, активно и публично продвигает постулаты идеологов «русского мира», которые стали ее глубоким внутренним убеждением.

В частности, 26 октября она принимала участие в мероприятиях, которые проводились Генеральным консульством РФ в городе Лиепая по случаю Дня Военно-Морских сил России. Как заявили дипломаты, Давыденко "прославляет вооруженные силы страны-агрессора, которые обеспечивают оккупацию украинских территорий и убийства украинцев, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины".

В то же время она ни разу не посещала мероприятий, организованных посольством Украины, связанных с приемом на реабилитацию украинских раненых военнослужащих, бывших политзаключенных Кремля и тому подобное.

О решении Национальной комиссии о лишении Давыденко статуса зарубежного украинца сообщено в компетентные органы Украины, в частности Государственную пограничную службу.

"Посольство Украины обращает внимание всех украинцев и призывает не быть равнодушными к проявлениям антиукраинской деятельности, когда некоторые лица, прикрываясь своим статусом и именем якобы украинской организации, на самом деле проводят антиукраинскую деятельность, потакая и поддерживая страну-агрессора РФ", - говорится в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко