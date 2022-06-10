Россия принудительно депортировала на свою территорию миллионы граждан Украины, среди которых есть дети.

В Верховной Раде Украины предлагают обратиться к Организации Объединенных Наций о недопустимости усыновления похищенных украинских детей в российские семьи.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Речь идет о проекте Постановления об обращении ВР к Комитету ООН по правам человека, Комитета ООН по правам ребенка, Международного суда ООН в Гааге, Верховного комиссара по делам беженцев ООН о нарушении Российской Федерацией международных договоров и конвенций и о недопустимости передачи детей-граждан Украины, похищенных и принудительно вывезенных в государство-агрессор, других стран или в пределах оккупированных территорий Украины, в семьи российских граждан (№7450).

В своем обращении ВР требует безотлагательно прибегнуть к решительным шагам для защиты детей-граждан Украины с целью недопущения передачи этих детей, похищенных и принудительно вывезенных в государство-агрессор, других стран или в пределах оккупированных территорий Украины, на усыновление в семьи российских граждан; возвращения детей на территорию, подконтрольную Украине.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что пренебрегая всеми нормами международного права, Россия принудительно депортировала на свою территорию "миллионы граждан Украины, среди которых есть дети, в том числе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки".

Депортация украинских детей:

14 апреля 2022 года Министерство иностранных дел Украины призывает международные организации принять меры по возвращению в Украину депортированных Россией детей.

Как отметили в МИД, в этом контексте особую обеспокоенность вызывает информация о намерении Минобразования РФ подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях – так называемыми "Л/ДНР" – "соглашения", которые бы позволили передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Международный Комитет Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, к Специальным представителям Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах и по вопросам насилия в отношении детей с просьбой принять безотлагательные меры для возвращения украинских детей на территорию нашего государства

Вас также могут заинтересовать новости: