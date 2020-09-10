Треть украинцев не имеют мнения по этому поводу.

Более половины украинцев убеждены, что на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма нарушаются права украиноязычных граждан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«51% украинцев считают, что языковые права украиноязычных людей на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО нарушаются (из них 25% отмечают систематические нарушения, 26% - частные случаи)», - отмечается в пресс-релизе по результатам исследования.

Еще 19% респондентов считают, что языковые права на оккупированных территориях не нарушаются, а почти треть респондентов (31%) не имеют мнения по этому поводу.

Общенациональное исследование проводили Фонд «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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Автор: Константин Гончаров