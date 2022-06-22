Нужно успеть подать заявление в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, однако не позднее 16 января 2023 года.

Каждый гражданин, который пострадал от российской агрессии, может получить компенсацию от 5000 до 30000 евро.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Для этого нужно успеть подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, однако не позднее 16 января 2023 года. С сегодняшнего дня сформировать заявление в ЕСПЧ можно онлайн через соответствующую электронную систему: espl.com.ua Система упрощает подачу заявления, потому что уже содержит все необходимые поля для заполнения и подсказывает гражданам, что именно нужно указать", - говорится в сообщении.

Список ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ:

гибель родственника;

разрушенное жилье;

ранение;

незаконное лишение свободы;

пытка;

изнасилование или насильственное исчезновение человека.

Как подать иск в ЕСПЧ?

Как отметили в Минцифре, чтобы подать иск в ЕСПЧ, необходимо заполнить форму на сайте, загрузить необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений Укрпочты. При заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который необходимо наклеить на упакованное отправление в отделении. Почтовые услуги для отправителя являются бесплатными.

"Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года, вероятность получения компенсации является высокой. Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека запущено швейцарско-украинской Программе EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа и Украинским Хельсинским союзом по правам человека. Для получения консультации обратитесь в общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека в вашем городе: https://helsinki.org.ua/advice-centres/", - пояснили в министерстве.

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