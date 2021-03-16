Недоверие также часто выражается украинскому государственному аппарату, судам, Верховной Раде и правительству.

Граждане Украины больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, меньше всего - средствам массовой информации России.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного с 5 по 9 марта социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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Среди государственных и общественных институтов больше всего доверяют Вооруженным силам Украины (им доверяют 70% опрошенных), волонтерским организациям (65%), церкви (64%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), Государственной пограничной службе (60%) , Национальной гвардии Украины (56%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (56%), добровольческим батальонам (55%), общественным организациям (53%), совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (51%).

Недоверие чаще выражается СМИ России (не доверяют им 82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (80%), судам (судебной системе в целом) (79%), Верховной Раде Украины (77,5%), правительству Украины (76% ), Высшему антикоррупционному суду (73%), политическим партиям (71%), прокуратуре (71%), коммерческим банкам (70%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (70%), Верховному суду (69%), Конституционному суду Украины ( 69%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (68%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (68%), местным судам (66%), президенту Украины (61,5%), Национальному банку Украины (60%).

*** Исследование продолжалось с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: Константин Гончаров