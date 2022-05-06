В случае отказа приобретения гражданства псевдореспублики – люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры.

В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан перемещенных из недавно захваченных территорий.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так возможно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь. С людьми проводятся профилактические беседы. Сообщается, что в случае отказа приобретения гражданства псевдореспублики – люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНВ" отправлено в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. А второпях собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы. Из-за этого, в частности, с 1 мая патрульные подразделения "Народной милиции ЛНР" вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области силы обороны готовятся к более мощных наступлений российских оккупантов в ближайшие три-четыре дня.

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