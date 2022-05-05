Украинские военные помогли бабушке и призывают не презирать ее.

"Бабушка с флагом СССР", которая стала героиней пропагандистских сюжетов, - украинка Анна Иванова. Теперь женщина проклинает русскую армию за разрушенный дом.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики.

Военный 22 батальона 92 бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Кадет" помог пенсионерке и ее мужу эвакуироваться из своего дома недалеко от Харькова в безопасное место. Кроме того, ВСУ обеспечили ее едой и необходимой гуманитарной помощью.

Сейчас она находится в одной из городских больниц Харькова.

От российских оккупантов женщина получила "подарок" - мину в свой дом.

Российская пропаганда цинично врет, что сын вывез женщину в Россию, но она отрицает это.

Анна Ивановна рассказала, что вышла к украинским военным, спутав их с оккупантами. Женщина уверяет, что пыталась "примириться" с ними красным большевистским флагом, чтобы они "не громили" село и Украину. Но теперь она чувствует себя "предательницей".

Военные призывают не презирать старушку.

"Теперь, когда от русских Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала о Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше", – рассказал "Кадет".

Ранее историю этой бабушки рассказал активист Сергей Стерненко. По его данным, бабушка с флагом СССР, из которой российская пропаганда склеила рашистский символ нападения на Украину, на самом деле встречала украинских военных, а не оккупантов.

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