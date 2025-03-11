Оккупационные власти хотят повлиять на мнения жителей, которые имеют проукраинскую позицию.

На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей оккупационные власти хотят повлиять на мнения жителей, которые имеют проукраинскую позицию, убеждая их, что "Украина уже якобы отказалась от этих территорий". Однако многие люди способны отличать информацию от пропаганды. Об этом рассказал директор Центра стратегического развития территорий из Мелитополя Андрей Орлов изданию Радио Свобода.

По его словам, Россия в своих СМИ на оккупированных территориях распространяет нарративы, что Украина якобы уже проиграла переговоры. Таким образом, говорит он, оккупационная власть хочет повлиять на мнения жителей, которые имеют проукраинскую позицию, которых, по его словам, - большинство. Особенно это касается Запорожской и Херсонской областей, территории которых всего три года в оккупации.

"О чем говорят российские СМИ? Они говорят, в первую очередь, о том, что "вы Украине не нужны", о том, что "Россия уже договорилась с Трампом", о том, что "Украина уже якобы отказалась от этих территорий", якобы "торги состоялись, и вас уже продали", - рассказал Орлов и добавил, что такие нарративы слышит даже от некоторых жителей оккупированных территорий.

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В то же время, по его словам, в оккупации есть люди, которые способны отличать информацию от пропаганды, и они, в частности, "положительно восприняли перепалку в Белом доме между президентами США и Украины".

"Они это восприняли как то, что именно их не бросили, что Украина борется за них, борется за эти территории. То есть Зеленский не пошел на уступки, Зеленский пошел на затягивание переговорного процесса для того, чтобы отстоять эти территории, максимально сохранить их для Украины", - пояснил директор Центра стратегического развития территорий.

Между тем жители Херсона и правобережной части области, которые уже были в оккупации, крайне негативно воспринимают разговоры о возможной отдаче территории под контроль России.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заверил, что "абсолютно все херсонцы крайне негативно вообще воспринимают любые разговоры о возможной отдаче города Херсона и правобережной части Херсонщины".

"Ни один херсонец себе это просто представить не может. Россия действительно повышает ставки. Мы все надеемся, что это является возможным отходом, как говорится, уступок со стороны России, которые будут настаивать на этом на мирных переговорах, но впоследствии откажутся от этого, и это будет считаться уступкой", - сказал Хлань.

По его словам, херсонцы пережили оккупацию и воочию видели "фильтрацию, которую проводили россияне, поэтому "возможное возвращение в оккупацию не просто не воспринимается, это болезненный синдром, даже об этом говорить невозможно среди херсонцев, поэтому эта тема очень острая".

Депутат говорит, что не менее болезненным является и то, что Россия сохранит фактический контроль над оккупированной частью области в случае прекращения огня, ведь "это разделение семей, разделение родственников".

"Потому что в Херсоне абсолютно много таких людей, у которых родственники находятся на оккупированном левобережье. Много есть имущества. У меня лично в Каховке осталось почти все достояние моей жизни - аграрные предприятия, все, над чем я работал, осталось на левобережной части Херсонщины", - пояснил Хлань.

Возможные последствия мирного соглашения между Украиной и РФ

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп хочет завершить войну в Украине на условиях российского диктатора Владимира Путина. Издание The Atlantic пишет, что Трамп он не просто хочет "мира", а открыто называет Россию "хорошей", а Украину "плохой". По его мнению, для прекращения войны нужно заставить "плохиша" понести еще большие потери.

Также в материале автора The New Yorker Джошуа Яффы говорится о том, что "мирный" план американского президента является привлекательным для Кремля, потому что согласно ему Россия получает замораживание линии фронта, признание оккупированных территорий своими и лишение Украины перспективы вступления в НАТО. Кроме того, Вашингтон может снять с РФ санкции и восстановить отношения между странами. Зато Кремль не уступает ничем существенным.

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