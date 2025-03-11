'Сбросил маску': Трамп хочет завершить войну в Украине на условиях Путина, - The Atlantic

Теперь американский президент не скрывает, что подыгрывает России без завуалированной политики изоляции государства-агрессора.

Последние заявления президента США Дональда Трампа относительно российско-украинской войны демонстрируют его равнодушие к кровопролитию. Более того, они свидетельствуют о готовности не только не останавливать насилие, но и усиливать его, говорится в статье The Atlantic.

Ранее подход Трампа к войне заключался в завуалированной поддержке России под прикрытием изоляционистской риторики. Он якобы осуждал жестокость и выступал против финансирования иностранных конфликтов американскими средствами. Однако сейчас стало очевидно, что его оппозиция к независимости Украины не имеет ничего общего с экономией ресурсов США - он просто хочет победы России.

Трамп недавно заявил, что "рассматривает" возможность отмены временной защиты украинских беженцев в США. Даже после того, как Украина предложила уступки в сфере природных ресурсов, он дал понять, что этого недостаточно. Кроме того, по данным NBC, Трамп подталкивает Владимира Зеленского к отставке и проведению выборов, несмотря на то, что поддержка действующего президента Украины составляет 67%, а его основные оппоненты выступают против выборов в военное время.

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"Я верю Путину"

Наиболее красноречивый шаг Трампа - прекращение передачи разведданных Украине. Это решение не сэкономило американских средств, зато дало России преимущество. В результате российские атаки стали неожиданными, что привело к ужасным последствиям для украинских гражданских.

Когда Трампа спросили, меняет ли он свое отношение к Путину после эскалации насилия, он ответил: "Я ему верю... Я думаю, что у нас очень хорошо с Россией. Но сейчас они бомбят к черту Украину, и Украина - мне, честно говоря, становится труднее иметь дело с Украиной. А козырей у них нет".

В то же время именно Трамп лишил Украину "козырей", оставив ее без критических разведданных.

На вопрос о том, пользуется ли Путин решением США, Трамп фактически признал, что этого и хотел: "Я думаю, что он делает то, что сделал бы любой другой... Он хочет покончить с этим, и я думаю, что Украина хочет покончить с этим, но я не вижу - это безумие, они несут страшное наказание. Я не совсем понимаю это".

На вопрос, почему он не поможет Украине с противовоздушной обороной, Трамп ответил: "Потому что я должен знать, что они хотят договориться".

"Хорошая" Россия, "плохая" Украина

Издание отмечает, что питорика Трампа четко демонстрирует изменение его позиции: теперь он не просто стремится к "миру", а открыто называет Россию "хорошей", а Украину "плохой". По его мнению, для прекращения войны нужно заставить "плохиша" понести еще большие потери.

Сторонники Трампа также подхватывают этот нарратив. Илон Маск, например, начал призывать к санкциям против украинских "олигархов", повторяя российские тезисы о том, что Украина якобы контролируется коррумпированными элитами. Это часть российской информационной стратегии, направленной на подрыв украинской независимости. В самой России олигархическая система значительно мощнее, однако Трамп неоднократно демонстрировал равнодушие к коррупции как в США, так и за их пределами.

Недавно сенатор Марк Келли написал в соцсетях: "Любая сделка должна защищать безопасность Украины и не может быть отдачей Путину". На что Маск ответил: "Ты предатель", намекая, что Украина является врагом США.

Если такая позиция приобретает популярность среди сторонников Трампа, то есть все основания предполагать, что она будет официально закреплена его будущей политикой. Издание подытожило:

"Трамп унаследовал американское правительство, которое пыталось защищать украинский суверенитет. Он быстро изменил американскую политику. Американская позиция уже прошла границу нейтралитета. Новая американская цель уже не просто прекратить войну, а прекратить ее на условиях Путина. На вопрос Fox News Sunday, устраивает ли его возможность того, что его действия будут угрожать выживанию Украины, Трамп легкомысленно ответил: "Она все равно может не выжить". Это не просто предсказание. Это цель".

Украина и США - главные новости

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты и Украина готовятся к напряженным переговорам в Джидде (Саудовская Аравия), которые состоятся через десять дней после эмоциональной сцены в Овальном кабинете, когда Украина почувствовала на себе гнев Дональда Трампа.

По данным The Economist, в переговорах участвуют влиятельные представители обеих сторон. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц, однако ключевую роль может сыграть Стив Уиткофф - доверенное лицо Трампа.

С украинской стороны переговоры возглавит Андрей Ермак, ближайший советник Владимира Зеленского, вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым и военным помощником Павлом Палисой. Однако у Трампа скептически относятся к Ермаку, что может осложнить диалог. При этом Зеленский в это время будет находиться в Эр-Рияде, что Киев объясняет случайным стечением обстоятельств.

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