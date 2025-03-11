Просто сейчас Украина находится под давлением со стороны Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Между тем Москва не спешит с переговорами, поскольку верит в способность просто переждать Запад.

Как говорится в материале автора The New Yorker Джошуа Яффы, "мирный" план американского президента Дональда Трампа является привлекательным для Кремля, потому что согласно ему Россия получает замораживание линии фронта, признание оккупированных территорий своими и лишение Украины перспективы вступления в НАТО. Кроме того, Вашингтон может снять с РФ санкции и восстановить отношения между странами. Зато Кремль не уступает ничем существенным.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества сказал, что украинцы не находятся в панике из-за последних событий, скорее испытывают разочарование:

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"Мы чувствуем себя так, будто нам ударил ножом в спину кто-то, кого мы считали своим союзником и партнером".

По данным источника журналиста в российском внешнеполитическом ведомстве, конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в Белом доме их удивил. "Мы ожидали определенного поворота. Но это оказалось более резким и радикальным, чем кто-то предполагал"

Как говорится в статье, на этом этапе войны прекращение американской военной помощи не является для Украины таким катастрофическим, как это было бы в начале полномасштабного вторжения. По словам украинского аналитика Николая Белескова, в некоторых ключевых аспектах ситуация изменилась в ее пользу.

Так, более 90% беспилотных летательных аппаратов, которые используются в боевых действиях, производят украинские государственные и частные компании. Также в Украине наладили производство мин и 155-миллиметровых снарядов. Большей проблемой станет замена американского оружия большой дальности. Запасы ATACMS и не были большими, кроме того будет уменьшаться количество ракет для систем HIMARS, которые используют для ударов по складам боеприпасов, позициям и базам Российской Федерации.

"Это оружие сформировало то, как российским войскам приходится действовать в тылу. Без него они снова получат значительную свободу действий в организации логистики", - объясняет известный аналитик войны из Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Существенное прекращение помощи может повлиять на противоветровую оборону Украины, поскольку ракеты-перехватчики для систем Patriot производят только Штаты. Их дефицит позволит России усилить ракетные удары по военным объектам и городам:

"Таким образом, Трамп решил наказать жителей Киева, или Харькова, Одессы, Днепра".

По мнению журналиста, следующий этап войны и ее финал будет определяться тем, сможет ли Украина найти альтернативу американским поставкам до того, как Россия восстановит силы и пойдет в весеннее или летнее наступление.

"Если ситуация на фронте существенно ухудшится, Зеленский почувствует большее давление дома, чтобы начать переговоры о прекращении войны, даже если это будет означать невыгодное прекращение огня", - считает он.

В течение большой войны Европа надеялась на лидерство США в военном и политическом вопросах, однако новая стратегия Трампа может наконец побудить ее к действиям. Сейчас вопрос заключается в том, могут ли они развернуть военный контингент в Украине без поддержки военно-воздушных сил или материально-технического обеспечения Америки.

Белесков говорит, что для Украины выбор может сводиться к "безопасности или суверенитета" - или отказаться от ключевых принципов, особенно относительно гарантий безопасности, или придерживаться достоинства и самоуважения, но без крупнейшего спонсора в войне:

"Это выглядит как очень тяжелая сделка после всего, чем Украина уже пожертвовала".

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