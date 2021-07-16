Речь идет о России, Индии, Беларуси и двух странах ЕС.

Украина введет жесткие ограничения на въезд граждан из пяти стран, где очень распространен штамм коронавируса "Дельта".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Это Индия, Россия, Беларусь и еще две страны Европейского Союза. Мы будем предъявлять требования, чтобы как можно меньше людей из этих стран пересекали границу. Мы не исключаем, что правительство примет дополнительные меры в отношении этих стран", - сказал Данилов.

Штамм коронавируса "Дельта" в мире

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о росте случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма "Дельта", который на сегодняшний день обнаружили в 111 странах.

В Украине подтверждены четыре случая инфицирования коронавирусом штамма "Дельта".

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Автор: Дмитрий Хилюк