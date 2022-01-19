Отныне по всем категориям и регионам Украины этот показатель составляет 8488 человек.

Кабинет министров определил максимальное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию на 2022 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

Отныне по всем категориям и регионам Украины этот показатель составляет 8488 человек. В прошлом году показатель составлял 9818 человек.

Читайте такжеУкраинцев предупредили об уголовной ответственности за помощь нелегаламКак сообщал УНИАН, в Украине выросла стоимость изготовление и оформление биометрических документов: паспорта гражданина Украины (ID-карты) и гражданина Украины для выезда за границу.

Ранее Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным. Биометрический загранпаспорт или ID-карта в приложении "Дия" на законодательном уровне стали полным аналогом бумажного или пластикового документов.

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