Данные документы могут отображаться в электронной форме, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" (№4355).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 302 народных депутата из 320, зарегистрированных в сессионном зале.

Украина - первая в мире с е-паспортом

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, Украина стала первой в мире страной, которая приравняла электронные паспорта к бумажным.

"Мы - первая страна, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги. Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства", - написал Федоров.

Министр подчеркнул, что е-паспорт можно использовать наравне с бумажными.

"Открытие банковского счёта онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете", - добавил Федоров.

Он также уточнил, что биометрический загранпаспорт или ID-карта в приложении "Дія" на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного или пластикового документов с 23 августа 2021 года.

Что предусматривает закон о цифровых паспортах

Законом устанавливается, что е-паспорт - это паспорт гражданина Украины в форме электронного отображения информации, содержащейся в бумажном варианте паспорта, оформленном средствами Реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а также информацией о месте жительства (при наличии).

Е-паспорт для выезда за границу - паспорт гражданина Украины для выезда за границу в форме электронного отображения информации, содержащейся в паспорте, оформленном средствами Реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором, а также информацией о месте жительства и налоговом номере (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов) (при наличии).

Закон предусматривает, что паспорта внутренний и для выезда за границу могут отображаться в форме е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу.

Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются по желанию лица, на имя которого оформлен паспорт гражданина Украины в форме карточки или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленные с применением средств Реестра, и используются на территории Украины для удостоверения лица и подтверждения гражданства, предоставления административных и других услуг.

Они предъявляются лицом вместо и без дополнительного предъявления паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, документов (сведений, данных) о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, о месте проживания.

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Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно.

Электронные копии е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться в тех же случаях, когда законодательством предусмотрено предоставление и применение копий паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Для их формирования используются сведения, переданные в Единый государственный веб-портал электронных услуг в соответствии с требованиями законодательства Украины (кроме отцифрованных отпечатков пальцев рук человека) из Реестра и автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков данных, держателями (администраторами) которых являются государственные органы, органы местного самоуправления.

Порядок формирования е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий и их проверки органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами определяется Кабинетом министров. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечить проверку е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, предъявляемые гражданами Украины.

Обработка персональных данных, в том числе передача информации о лице из Реестра, осуществляется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

В то же время, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используются при пересечении государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину; въезде на временно оккупированную территорию и выезде с нее; въезде, пребывании, проживании или передвижении в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды страны.

Среди прочего, устанавливается, что распорядитель Единого государственного демографического реестра предоставляет квалифицированные электронные доверительные услуги в установленном законодательством порядке. Также в тексте закона слова "электронная цифровая подпись" заменяются словами "квалифицированная электронная подпись".

Закон вступает в силу с 23 августа 2021 года.

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Авторы: Александр Топчий, Таня Поляковская