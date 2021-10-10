Регистрация для участия в программе выдачи грин-карт на 2023 год уже началась.

Власти Соединенных Штатов Америки объявили о возобновлении иммиграционной лотереи, победители которой получают грин-карты.

Как сообщает "Голос Америки", началась регистрация для участия в программе выдачи иммиграционных виз на 2023 год.

Конгресс разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тыс. грин-карт в год.

Отмечается, что регистрация начинается задолго до начала финансового года - в данном случае 2023 года - чтобы обработать заявки. Однако задержки в обработке документов победителей лотерей прошлых лет стали хроническими и повлекли за собой судебные иски.

Читайте такжеБайден отменил указ Трампа об ограничении въезда иностранцев в США"Принимая новые заявки, власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время прежней администрации Трампа, когда процесс серьезно замедлился из-за пандемии", - говорится в сообщении.

Право на получение визы не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

"Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз", - пояснил представитель Госдепартамента США.

Как сообщалось, в 2017 году тогдашний президент Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США гражданам ряда мусульманских стран. Затем, в марте 2020 года его администрация заявила о ликвидации некоторых видов иммиграционных виз. В результате тысячи победителей визовой лотереи не смогли въехать в Соединенные Штаты.

Автор: Тамара Отовская