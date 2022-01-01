Биометрические документы в Украине стали дороже по одной причине, отметили в Государственной миграционной службе.

В Украине повысилась стоимость изготовления и оформления биометрических документов.

Об этом информирует Государственная миграционная служба Украины.

С 1 января 2022 г. государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов. В связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Так, стоимость изготовления паспорта гражданина Украины (ID-карта):

В срок до 20 рабочих дней составит 372 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка);

До 10 рабочих дней – 498 грн (252 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу:

В срок до 20 рабочих дней составит 733 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка);

До 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1 тыс. 085 грн (704 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка).

Читайте такжеВерховная Рада поддержала введение нового э-документаГраждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старым ценам.

Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31 декабря, но заявление на оформление документов еще не подавали, будут иметь возможность осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.

Напомним, в конце марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус" (№4355). Благодаря принятию документа Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным.

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