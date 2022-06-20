Президент подчеркнул, что Украина должна быть участницей Инициативы трех морей.

Президент Владимир Зеленский озвучил странам Триморья шесть предложений сотрудничества с Украиной.

Об этом глава государства сообщил во время речи к участникам саммита Триморье.

В частности, предложения касаются сотрудничества в сфере безопасности, энергетической, логистической и инфраструктурной сферах.

"Начну сразу с того, что мы предлагаем. Первое - Украина должна быть участницей Инициативы трех морей. Это неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы. Мы должны найти формат, в котором смогли бы реализовать присоединение", - отметил президент.

По его мнению, только с Украиной все страны Триморья могут реализовать весь свой потенциал - экономический и инфраструктурный, а также потенциал социальных связей между странами и людьми.

"С учетом этого мое второе предложение - усилить трактовку сотрудничества в пределах Триморья. Каждая сфера, которой мы можем заниматься вместе в рамках этой Инициативы, она на самом деле о безопасности. И прежде всего - это логистика. Взгляните, пожалуйста, на украинскую ситуацию сейчас: именно государства Триморья - это наша связь со свободным миром", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас поставки оружия для Украины, поставки горючего, сохранение жизненно важных транспортных потоков, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей – все это работает через территорию государств-участников этой Инициативы.

"И так же Триморью суждено стать эффективным тылом для любой страны нашего региона, если и ей также – не дай Бог, конечно – будет угрожать Россия. Когда приходит враг, все имеет значение: дороги, железная дорога, порты, энергосистема, скорость на границах, даже привычка работать вместе. Вот почему наш долг – углублять все связи на этом пространстве. Именно эти связи - это наша безопасность в конце концов", - подчеркнул глава государства.

Он назвал третье предложение в сфере энергетики.

Президент напомнил, что Украина имеет одни из самых мощных газовых хранилищ в регионе и разветвленную сеть поставок газа.

Следовательно, сотрудничая с соседями, используя мощности интерконнекторов Польша-Словакия, Польша-Украина, а также имеющиеся в регионе ХПГ-терминалы, Украина может удовлетворить потребности всех стран Триморья.

"Уже после начала полномасштабного вторжения России мы присоединились к энергосистеме Европейского Союза. И сейчас наш экспорт электричества может стать тем вкладом в энергобаланс ваших стран, который поможет вам стать полностью независимыми от российского энергетического давления", - считает Зеленский.

Четвертое предложение от Украины - активизация действий для того, чтобы трансевропейский коридор Via Carpathia заработал на сто процентов, соединив северную и южную Европу, а Украина при этом может играть роль одного из логистических центров и готова присоединиться к Via Carpathia уже сейчас.

"Мы готовы интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть, в частности через железнодорожную линию Варшава – Киев и выход к железнодорожному коридору Rail Baltica. Мы должны работать и в дальнейшем над расширением пунктов пропуска на границах нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Президент также уточнил, что Украина может оказать поддержку многим инфраструктурным проектам в сфере диджитализации и усилить региональные цифровые связи, ведь украинский опыт борьбы с киберугрозами является уникальным.

"И шестое предложение - участие в проекте восстановления Украины. Это будет крупнейший экономический проект нашего поколения. Политики часто говорят, что экономическое благосостояние – это основа национальной безопасности. И это действительно так. Но совсем не так часто, как они это говорят, политикам удается реализовать этот принцип. То есть сделать экономику настолько сильной, что и государство становится достаточно мощным", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что сейчас страны Триморья имеют такой исторический шанс, однако смогут его использовать, только если будут работать совместно.

"Потенциал Украины нужен Триморью. Мы готовы. Мы этого хотим", - добавил Зеленский.

*** Инициатива Трех морей или Триморье — международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Евросоюза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей.

Вас также могут заинтересовать новости: