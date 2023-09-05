На этой должности Кириленко находился с 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №558/2023 от 5 сентября, опубликованном на сайте президента.

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в тексте указа.

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На этой должности Кириленко находился с 2019 года. Предполагается, что он возглавит Антимонопольный комитет Украины.

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5 сентября Верховная Рада уволила Ольгу Песчанскую с должности председателя Антимонопольного комитета Украины. Она находилась на этом посту с 16 июля 2020 года. Именно ее место может занять Кириленко.

Кроме того, Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. За это решение проголосовали 327 народных депутатов.

Президент Зеленский предложил назначить на эту должность Рустема Умерова. Он возглавлял Фонд госимущества.

УНИАН рассказывал, что биография Рустема Умерова связана с Крымом. Кроме того, он – участник делегации от Украины на переговорах с РФ, созданной после вторжения 24 февраля, и участвовал в процессе освобождения украинских пленных.

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