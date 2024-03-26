Сейчас около 80% оборонной промышленности Украины находится в частных руках.

Украине нужно любое преимущество, чтобы отбить Россию от своей территории. Одним из таких факторов является небольшая, но быстрорастущая оборонная промышленность, которую правительство заливает деньгами, надеясь, что всплеск производства оружия и боеприпасов поможет переломить ситуацию, пишет Associated Press.

Отмечается, что такие усилия резко возросли за последний год. Правительство Украины выделило почти 1,4 миллиарда долларов в 2024 году на закупку и разработку вооружений – в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.

Трансформация оборонной промышленности

И еще одним важным сдвигом, по словам журналистов, является то, что огромная часть вооружений сейчас закупается у частных заводов. Они появляются по всей стране и быстро перебирают на себя отрасль, в которой ранее доминировали государственные компании.

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Так, частный минометный завод, который заработал на западе Украины в прошлом году, производит около 20 000 снарядов в месяц. 64-летний владелец завода Анатолий Кузьмин, который ранее изготавливал сельскохозяйственную технику, бежал с юга Украины после вторжения России.

Владелец завода Кузьмин начал разрабатывать прототип минометных снарядов вскоре после вторжения России в Украину в 2014 году. Прошлой зимой он приобрел большой склад на западе страны. Его долгосрочные цели включают увеличение производства до 100 000 снарядов в месяц и разработку двигателей, а также взрывчатки. Потому что каждый вновь созданный снаряд отправляют в Румынию или Болгарию, где их заряжают взрывчаткой.

"Он лишь один из многих предпринимателей, которые трансформируют украинскую оборонную промышленность, в которой после распада Советского Союза доминировали государственные предприятия. Сегодня около 80% оборонной промышленности находится в частных руках – зеркальное отражение того, что было год назад, и разительный контраст с российской оборонной промышленностью, контролируемой государством", – отмечают авторы.

Журналисты подчеркивают, что резкое увеличение военных расходов в Украине произошло на фоне того, что Конгресс США заблокировал 60 миллиардов долларов помощи, а европейские страны пытаются поставить достаточное количество боеприпасов.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, производство минометных мин в Украине выросло примерно в 40 раз, а производство боеприпасов для артиллерии – почти втрое, по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается бум стартапов в сфере беспилотников: правительство выделило около 1 миллиарда долларов на эту технологию.

По мнению Тревора Тейлора, научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил, Украина не имеет никаких шансов победить Россию без массированной поддержки Запада.

"Украина не способна производить все боеприпасы, которые ей нужны для этой борьбы. Приостановление американской помощи в размере 60 миллиардов долларов действительно оказывается значительным препятствием", – заявил Тейлор.

По словам майора Артема Холодкевича, для 28-й бригады украинской армии, которая воюет под Бахмутом, задержки в поставках иностранного оружия пока не создали никаких проблем, "поскольку удается покрыть потребности за счет собственного производства".

Основные проблемы "оборонки"

"Однако, как и многие другие аспекты военного аппарата Украины, ее оборонный сектор сдерживается нехваткой денег и рабочей силы и, по словам руководителей и генералов, слишком большой бюрократической волокитой в правительстве. Более мощный частный сектор мог бы помочь искоренить неэффективность и позволить заводам производить оружие и боеприпасы еще быстрее", – говорится в статье.

Подчеркивается, что отечественные оружейные заводы сталкиваются с рядом проблем – от того, что не успевают за меняющимися потребностями командиров на поле боя, до собственной уязвимости перед ударами российских ракет дальнего радиуса действия. Но, пожалуй, самое большое непосредственное препятствие – это нехватка рабочей силы, в частности, в условиях мобилизации.

Компании-производители вооружений говорят, что еще одним препятствием для роста является бюрократия. В то же время Россия также вливает больше денег в свою оборонную промышленность.

Проблемы без помощи Запада

Экс-глава вооруженных сил США Марк Милли заявил, что без западной поддержки Украины Россия со временем получит стратегическое преимущество, которое будет разрушительным. Он призывает республиканцев в Конгрессе разблокировать помощь, потому что отказ от поддержки Украины "сигнализирует о смертельном ударе" по мировому порядку, основанному на правилах.

Ранее УНИАН писал, что оборонная промышленность Российской Федерации несмотря на ограниченность производственных мощностей сможет обеспечить материальное превосходство над Украиной в 2024 году.

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